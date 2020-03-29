كوريا الجنوبية تنقل رعاياها من بوليفيا على متن طائرة أمريكية مستأجرة بسبب كورونا

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية في لاباز أن 47 مواطنا كوريا غادروا بوليفيا صباح اليوم الأحد على متن طائرة أمريكية مستأجرة، بعد أن فرض البلد الواقع في جنوب أمريكا إغلاقا شاملا لحدوده، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقالت السفارة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الطائرة غادرت وعلى متنها مواطنون كوريون ومتطوعون في وكالة كوريا للتعاون الدولي.غير أن هناك شخصين اثنين من أصل 40 عضوا في جماعة تطوعية لم يتمكنا من ركوب الطائرة بسبب إصابتهما بالحمى.





وتوجهت الطائرة التي استقلها ركاب أمريكيون وكنديون وكوريون جنوبيون من مدن كوتشابامبا ولا لاباز وسانتا كروز في بوليفيا إلى مدينة "ميامي" الأمريكية أولا.. وسيعود الرعايا الكوريون إلى البلاد بشكل فردي من ميامي.





من جانبه، أوضح سفير كوريا الجنوبية في بوليفيا كيم هاك جيه أن "جميع الركاب الكوريين لديهم رحلات طيران محجوزة بالفعل من ميامي إلى كوريا الجنوبية".





وقد أغلقت بوليفيا جميع حدودها وشددت القيود على الحركة في ظل تفشي كوفيد-19 عالميا.