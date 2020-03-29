AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تنقل رعاياها من بوليفيا على متن طائرة أمريكية مستأجرة بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت سفارة كوريا الجنوبية في لاباز أن 47 مواطنا كوريا غادروا بوليفيا صباح اليوم الأحد على متن طائرة أمريكية مستأجرة، بعد أن فرض البلد الواقع في جنوب أمريكا إغلاقا شاملا لحدوده، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السفارة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الطائرة غادرت وعلى متنها مواطنون كوريون ومتطوعون في وكالة كوريا للتعاون الدولي.غير أن هناك شخصين اثنين من أصل 40 عضوا في جماعة تطوعية لم يتمكنا من ركوب الطائرة بسبب إصابتهما بالحمى.

وتوجهت الطائرة التي استقلها ركاب أمريكيون وكنديون وكوريون جنوبيون من مدن كوتشابامبا ولا لاباز وسانتا كروز في بوليفيا إلى مدينة "ميامي" الأمريكية أولا.. وسيعود الرعايا الكوريون إلى البلاد بشكل فردي من ميامي.

من جانبه، أوضح سفير كوريا الجنوبية في بوليفيا كيم هاك جيه أن "جميع الركاب الكوريين لديهم رحلات طيران محجوزة بالفعل من ميامي إلى كوريا الجنوبية".

وقد أغلقت بوليفيا جميع حدودها وشددت القيود على الحركة في ظل تفشي كوفيد-19 عالميا.
Advertisements

ترشيحاتنا

إطفاء الأنوار.. ساعة الأرض حدث عالمي لرفع وعى التغيرات المناخية

رد فعل غير متوقع من رجل عطست زوجته فجأة في وجهه.. شاهد

محمد سمير: عبدالله السعيد رحل عن الأهلي لهذا السبب

هذا المكان يشهد أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا بـ مصر .. فيديو

تفاصيل مبادرة المشاهير لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط