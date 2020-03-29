عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اجتماعا لفريق عمل التحضير لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج وضمان سلامتهم بسبب تفشى فيروس كورونا .





وذكرت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم الأحد- أن الاجتماع تناول الإجراءات العاجلة المتعلقة بالتعامل مع الأولويات الملحة، لمواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياتها، بالاضافة إلى التنسيق القائم بين الجهات المعنية بالدولة، تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لإعادة المواطنين الكويتيين من الخارج.





تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل التحضير لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج، يضم كبار المسؤولين في وزارات الخارجية، والمالية، والداخلية، والصحة، والدفاع، إضافة إلى ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني، والهلال الأحمر الكويتي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.