إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق قصر البرهان في الخرطوم .. تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام السودانية بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات الشرطة تم إسقاطها بعدما كانت تحلق فوق قصر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان في الخرطوم.





وأعلنت قوات حرس البرهان إسقاط الطائرة، التي كانت تراقب فرض حظر التجول في البرهان، وأشارت مصادر أمنية سودانية إلى أن الوحدات التي تقوم بحماية القصر لم تكن على علم بمهمة الطائرة؛ بحسب "روسيا اليوم".





وفرضت السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

فقد أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجا رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم.