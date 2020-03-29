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أخبار العالم

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:50 ص
الاميرة ماريا تريزا
الاميرة ماريا تريزا
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على صالح
توفيت الأميرة ماريا تيريزا من العائلة الملكية في إسبانيا عن عمر يناهز 86 عامًا اثر إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، صباح اليوم الاحد.

وكانت الأميرة الاسبانية من عائلة رويال بوربون بارما في إسبانيا،  قد ودعت شقيقها الأصغر ، الأمير سيكستوس هنري من بوربون بارما، أمس، وفقا لما اعلن عن للعائلة المالكة

وولدت الاميرة ماريا في باريس ، فرنسا في 28 يوليو 1933 لوالدين،  هما الأمير خافيير ومادلين دي بوربون ، الذين كان لديهما ستة أطفال.

والعائلة الملكية هي أعضاء في بيت بوربون بارما وهو فرع من العائلة المالكة الإسبانية، ينحدر من سلالة الكابيت الفرنسية.

ويكون للعائلة فرع أخر عندما يمنح عضو شاب من العائلة الملكية، وهو ليس الوريث الحالي، الأراضي والألقاب الخاصة به.

وحكم أفراد العائلة من ذلك الفرع لمرة واحدة ومنهم ملك إتروريا وكدوق بارما وبياتشنسا وجاستالا ولوكا حتى عام 1859.

ولم يكن للأميرة ماريا أي أطفال، لكنها عايشت عدد من أبناء وبنات اخوتها، بما في ذلك الأمير كارلوس بوربون بارما ، دوق بارما وبياتشنسا، والأميرة مارجريتا والأمير خايمي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن تم الكشف عن أن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز ، 71 عامًا ، يعاني من مرض كورونا، بعد ان تم توقيع الكشف عليهما واثبت ايجابية اصابته بفيروس كوفيد 19 وهو في مزرعة بالمورال مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، ولكن زوجته اختبرت نتائج سلبية ولم تظهر عليها أي أعراض للفيروس، الذي قتل 435 شخص وأصاب 8200 آخرين في المملكة المتحدة حتى الآن.
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