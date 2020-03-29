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فن

أريانا غراندي تحتفل بعيد ميلاد ليدي جاجا.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 09:08 ص
ليدي جاجا
ليدي جاجا
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شروق ابراهيم
احتفلت المغنية الأمريكية أريانا غراندي بعيد ميلاد صديقتها النجمة العالمية ليدي جاجا الذي صادف أمس السبت الـ 28 من شهر مارس الجاري.

ونشرت أريانا غراندي صورة سيلفي مع ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت: " كل عام وأنت بخير يا ملاك، أنت غيرتي من حياتي كثيرا وسأخبرك عن ذلك لاحقا".
 
واضافت: "أنت جعلتي قلبى مليء بالسعادة أتمنى لك كل السعادة في العالم اليوم وكل يوم".
يشار إلى أن ليدي جاجا كشفت عن تأجيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica وكان من المقرر طرحه يوم 10 أبريل المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على الصناعة الموسيقية في العالم.
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