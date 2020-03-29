AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:06 ص
تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الكتف
Advertisements
فرح علاء الخولي
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتي تساعد على تقوية العضلات.

وقال «حسام أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن ممارسة هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على أدائها.


وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية باستخدام كرسي المطبخ لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف الأمامية والخلفية..فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

رد فعل غير متوقع من رجل عطست زوجته فجأة في وجهه.. شاهد

هذا المكان يشهد أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا بـ مصر .. فيديو

الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

رسالة مؤثرة من رامي صبري بعد تعرض السعودية لهجوم صاروخي

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة.. إليك أفضل 5 طرق للتخلص منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط