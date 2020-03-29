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داليا أيمن: الدقة هي طوق النجاة للعبور من أزمة كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:27 ص
الاعلامية داليا ايمن
الاعلامية داليا ايمن
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فرح علاء الخولي

قالت المذيعة داليا أيمن، إنه من المفترض على كل المواطنين في تلك الفترة التي تمر بها البلاد التقصي والتأكد من مصداقية المعلومة أو الخبر قبل نقلهما.


وتابعت المذيعة داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حتى في حالة معرفة المعلومة يجب التمييز بما يجوز البوح به لأي شخص، لأنه من الممكن التصريح عنها يضرك أو يضر بمصلحة الدولة.


وأضافت أن هناك إحصائية أثبتت أن أكثر من 54 ألف شائعة تخرج كل 4 أشهر في مصر، وهذا شيء يجب التوقف عنده، لأنه يثير القلق والتوتر في البلاد، وأن فترة أزمات البلاد هي الأكثر خصوبة في ترويج الشائعات، مثل ما يمر به العالم من مواجهة فيروس كورونا حاليا.

وأوضحت أنه في كثير من الأحيان يكون هناك شيء من الصحة في الشائعة ولكن ليست كلها، ولذلك يجب عدم تصديقها بسرعة، وأن أغلب الشائعات تحتوي على معلومات مثيرة للجدل.

وأكدت أنه من الضروري أن نتحري الدقة في أي معلومة نصرح عنها أو نتقبلها، لأن تلك الفترة هي الأصعب للعبور من الأزمة، وأن الأفضل استقاء معلوماتها من المصادر الموثوق بها والرسمية سواء من خلال الصحف أو التلفزيون مع تجنب معلومات مواقع التواصل الاجتماعي.

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