أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بقرار وزارة الداخلية السعودية الذي جاء بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومي والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.



وقال السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - إن قرار التمديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الوضع الراهن من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).



وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارا، فجر اليوم، بتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاعين العام والخاص وتعليق الرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.





