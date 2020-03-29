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حوادث

مصرع عاملين في حادثين منفصلين بسوهاج

الأحد 29/مارس/2020 - 10:11 ص
جثة
جثة
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خالد رياض

لقي عاملين مصرعهما في حادثين منفصلين بمركزي "طما العسيرات" بسوهاج، تم نقل الجثتين للمستشفيات القريبة وأخطرت النيابة العامة.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي طما المركزي بوصول "عبد الرحيم.م.ع" 71 عاما عامل ويقيم دائرة مركز طما "جثة هامدة" ادعاء حادث دراجة نارية "توك توك"، بالانتقال والفحص وسؤال نجله "محمد.ع.م" 21 عاما،عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادته توك توك بناحية مشطا دائرة المركز وبرفقته والده إختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحدي المنحنيات مما أدي لانقلابه علي جانب الطريق ووفاة والده ونفي الشبهة الجنائية.


وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "نزيف بالمخ" أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.


كما تبلغ لمركز شرطة العسيرات من المستشفي المركزي بوصول "أحمد.ع.ا" 28 عاما عامل ويقيم  دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث دراجة بخارية.


بالانتقال والفحص وسؤال والده "عبد الناصر.ا.م" 49 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق بذات الناحية اصطدمت به دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "سعد الدين.ع.س" 20 عاما عامل ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته واتهم قائدها بالتسبب فى الحادث ونفي الشبهة الجنائية.


وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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