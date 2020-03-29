قتل زميله في الخانكة بسبب "توك توك".. بلية: مصبرش عليا

"مكنش قصدي أموته.. ده مهما كان صاحبى بس هو اللى اتخانق معايا ورفض يصبر عليا " بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه بالخانكة حديثه خلال التحقيقات التي أجريت معه.





وقال المتهم "م. س. ع"وشهرته "بليه" إنه قام بشراء توك توك من المجنى عليه علشان ياكل عليه عيش أفضل من الجلوس على المقاهى، مشيرا إلى أنه قام بدفع جزء من ثمنه ولكنه تعثر فى دفع الباقى بسبب الظروف الحالية.





أضاف المتهم أن المجني عليه كان من أعز أصحابي ونشبت بيننا مؤخرا خلافات بسبب ثمن التوك توك والتأخر فى دفع باقى المستحقات، مضيفا "يوم الواقعة حدثت مشادة بيني وبين المجني عليه وفوجئت بقيامه بالتعدي عليَّ بالشتم ولم أشعر بنفسى إلا وأنا أطلق عليه الرصاص ولفظ حياته".





وتابع المتهم شعرت بالندم بعد الواقعة وحاولت إنقاذ المجنى عليه ونقله إلى المستشفى ولكنه توفى فور الوصول، مؤكدا أن تعثره فى سداد مستحقات التوك توك كانت السبب فى ارتكاب الجريمة ولم ينو أبدا الغدر بصاحبه.





من جانبها، بدأت النيابة تحقيقاتها فى الواقعة وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وندب الطبيب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





وتلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول "ا. ا. م" 30 عاما سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الفخذ.





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق قام المجنى عليه ببيع توك توك له وماطله في دفع باقى ثمنه وعندما توجه المجني عليه لمطالبة المتهم بدفع باقي الثمن نشبت بينهما مشاجرة.





قام على أثرها المتهم ويدعى "م. س. ع"وشهرته "بليه" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه فأصاب القتيل في الفخذ وتوفي فور وصوله المستشفى تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.