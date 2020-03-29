AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة عسكريين اثنين في كوريا الجنوبية بالكورونا بعد شفائهما

الأحد 29/مارس/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /السبت/ الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه جرى تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى.

وقد جرى الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 من الشهر الجاري.. ويخضع كلاهما للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقا للوزارة.

كما أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في ثكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تماما من الإصابة.

ويخضع حاليا 1,920 شخص في الخدمة للحجر الصحي في سكناتهم كتدبير احترازي.. من بينهم بلغ عدد من ظهرت عليهم أعراض الإصابة أو تواصلوا مع مرضى مؤكدين 180 شخصا.. في حين زار الباقون مدينة دايجو الجنوبية الشرقية أو مقاطعة كيونج سانج الشمالية أو دولة أجنبية متضررة من الفيروس.
Advertisements

ترشيحاتنا

رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

أخبار السعودية اليوم.. اعتراض 3 صواريخ في سماء الرياض وجازان.. 1203 إصابات و4 وفيات حصيلة كورونا.. والمملكة تهاجم الفيروس بتقنية جديدة

يعالج تصلب الشرايين ومضاد حيوي.. 20 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناول البصل

أخبار التوك شو.. طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء بسبب كورونا.. والصحة: عزل قرى في 10 محافظات

الحضري يوجه رسائل لـ أحمد فتحي وعاشور وشيكابالا والخطيب.. فيديو

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس

بـ 12 شمعة .. ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في الحجر المنزلي ..صور