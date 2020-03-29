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رياضة

اتحاد الكرة السعودي يستبعد إلغاء الدوري هذا الموسم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:04 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف
استبعد أحد أعضاء اتحاد كرة القدم السعودي، فكرة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) هذا الموسم، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية،إن الدوري سيستأنف، بغض النظر عن التوقيت، سواء نهاية الموسم الحالي أو حتى بداية الموسم المقبل، مستبعدًا إلغاءه إلا لظروف قاهريه جدًا.

واضاف، أن الدوري السعودي من الدوريات الكبيرة عالية القيمة، لذلك لا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية بفرض حظر التجول وتعليق المنافسات الرياضية مبدئيًا هي حتى أواخر أبريل المقبل، وإذا عادت المنافسات، فالأندية تحتاج لـ3 أسابيع حتى تستعد للعودة للمباريات، وهذا يعني أن يستكمل الدوري خلال شهر رمضان، ومن ثم سينظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل.

وتابع أن أندية ولاعبي الدوري السعودي، سيتعرضون لصعوبات خلال الموسمين المقبلين، سواء ماليًا أو حتى تنظيميًا، لأن مخططاتهم السابقة ستتغير بسبب الظرف الذي اجتاح العالم.

وتسبب وباء كورونا، في تعليق كافة مسابقات كرة القدم حول العالم.
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