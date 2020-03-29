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تعليم

تعليم القاهرة تشارك في مبادرة ساعة الأرض 2020

الأحد 29/مارس/2020 - 10:03 ص
مدير مديرية تعليم
مدير مديرية تعليم القاهرة
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ياسمين بدوي

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،أن المديرية  حرصت المشاركة في المبادرة العالمية لإطفاء الانوار المعروفة باسم  «ساعة الأرض»  والتي تأتي يوم 28 من مارس من كل عام.



حيث اوضح مدير المديرية أن هذه المبادرة ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، وبناء عليها قامت المديرية من الساعة ٨.٣٠ إلى ٩.٣٠ مساء، بإطفاء الانوار واضاءة الشموع ، وذلك كرسالة عالمية للتحذير من الاثار السلبية  للتغيرات المناخية.


واشار مدير المديرية إلى أن مشاركة المديرية في مبادرة ساعة الأرض هدفها لتوعية بالتغير المناخي، ولتشجيع مجتمع التعلم والجميع علي السلوكيات الايجابية نحو البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء ، وترسيخ مفهوم الترشيد لدي ابنائنا الطلبة مستقبل مصر وتوجيه الانظار الي مخاطر استنفاد الثروات.


كما لفت مدير تعليم القاهرة إلى أن المديرية على نشر حملات  التوعية علي موقع المديرية الرسمي وصفحة التواصل الاجتماعي للمديرية ، وكذلك من خلال توجيه مديري العموم والقيادات  الطلبة والمعلمين اون لاين.  


وتعد المبادرة أكبر حدث عالمي ، حيث شارك فيها ١٨٨ دولة، وتعد المبادرة أكبر حدث بيئي عالمي، بدأ في سيدني بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك به ٢ مليون شخص، لتتنامي المشاركة خلال الأعوام الماضية وتصل إلى ٣،٥ مليار شخص حول العالم.


وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة منذ عام ٢٠٠٩ ليصبح احتفالا سنويا يتم خلاله التأكيد على دور المشاركة المجتمعية في مواجهة مشكلات البيئة، وخاصة آثار التغيرات المناخية وأهمية ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة للحد من الانبعاثات المؤدية لظاهرة تغير المناخ.

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