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الكلمة أمانة.. داليا أيمن: يجب التأكد من صحة أي معلومة قبل الإفصاح عنها.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:45 ص
ترويج الشائعات ظاهرة
ترويج الشائعات ظاهرة تهدم المجتمعات
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فرح علاء الخولي

قالت المذيعة داليا أيمن، إننا شعب بطبعه يحب التخفيف عن نفسه في الفترات الصعبة ويكون هذا من خلال المزحة أو النكتة، ولكن مع عدم مراعاة أن هذه المزحة بها أخطاء أو معلومات غير صحيحة تؤدي إلى كثير من المشكلات.


وتابعت المذيعة داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل الكتب المقدسة نهت عن ترويج الشائعات والمعلومات غير الموثوق بها، وأمرت بأن نتوخى الحذر ونتأكد من صدق وصحة أي معلومة قبل الإفصاح عنها.


وأضافت أن الكلمة ليست مجرد مجموعة من الحروف وإنما أمانة يمكن بأثرها أن تحيي أمما وشعوبا أو تبيدها، مؤكدة أن مثل تلك الفترات أهم ما يواجهها ويتصدى لها هي المعرفة فمن الممكن حل كل مشاكلنا من خلال المعرفة والقدرة على رؤية الأمور بشكل أوضح.


وذكرت مثال عما يتم ترويجه في كثير من الأحيان لإثارة البلبلة كما يحدث عن وفاة أحد المشاهير أو الفنانين دون أن يثبت ذلك، وكيفية تأثير هذا على صاحب الشائعة وخاصة إذا كان من كبار السن، فبالتأكيد أنها تؤثر بشكل سلبي عليه.


وأضافت: أن "هناك إحصائية أثبتت أن أكثر من 54 ألف شائعة تخرج كل 4 أشهر في مصر، وهذا شيء يجب التوقف عنده لأنه يثير القلق والتوتر في البلاد، وأن فترة أزمات البلاد هي الأكثر خصوبة في ترويج الشائعات مثل ما يمر به العالم من مواجهة فيروس كورونا حاليا.
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