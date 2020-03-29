أعلنت الجالية الكورية الجنوبية في مصر،البدء في جمع بيانات من يرغبون في استئجار طائرة للعودة إلى الوطن على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









وأعلنت الجالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إجراء تصويت لمعرفة عدد الراغبين في استخدام طائرة مستأجرة للعودة إلى كوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وتخطط الجالية لاتخاذ القرار المتعلق باستئجار الطائرة حسب نتيجة الاستطلاع التي ستظهر نهاية الشهر الجاري.









يشار إلى أن عدد أفراد الجالية الكورية في مصر يبلغ حوالي 700 شخص.









وكانت مصرقد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية ابتداء من يوم 19 حتى 31 من الشهر الجاري، ثم مددت الفترة أسبوعين حتى منتصف شهر أبريل، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.. غير أنها تسمح بعدد محدود من الرحلات الجوية الموقتة لنقل رعاياها من بريطانيا وبعض الدول الأخرى.