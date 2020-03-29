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محافظات

تحرير 118 محضرا خلال حملة على الصيدليات والمخابز بالقليوبية

الأحد 29/مارس/2020 - 11:02 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط كمية من كحول وكمامات غير صالحة للاستخدام الادمي ومنتهية الصلاحية حيث تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التموين لتشديد الإحكام والرقابة على والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة و حقوق المواطنين.


وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة انه تم المرور على عدد 134 صيدلية ومستلزمات طبية وتم تحرير 11 محضرا لضبط ما يقرب من طن كحول وقفزات وكمامات غير صالحة للاستخدام الادمى.


واشار عربي احمد مدير مديرية التموين أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة وأسفرت عن تحرير 70 محضرا مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و37 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.


واضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر ضد أصحاب  محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي ، وطن دقيق فاخر مجهول المصدر ، كما تم تحرير2 محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر.


وشدد محافظ القليوبية على  ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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