سنغافورة تلغي جوازات السفر عقابا على انتهاك الحجر الصحي ضد كورونا

أصدرت سلطات الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة اليوم الأحد، قرارات بإلغاء جواز سفر مواطن انتهك الحجر الصحي المفروض على احتواء انتشار الفيروس التاجي كوفيد 19 في البلاد، مشيرة إلى أنه تم إحالة قضية المواطن إلى وزارة الصحة لمزيد من التفاصيل.





وألغت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش (ICA) في سنغافورة جواز سفر المواطن السنغافوري البالغ من العمر 53 عامًا ، جوه إيليا فيكتور ، بسبب مخالفة متطلبات إشعار الإقامة في المنزل، كما تم إحالة القضية إلى وزارة تمهيدا لإحالته الى التحقيق





ووفقًا لـ بيان هيئة الهجرة فغنه يُطلب من جميع الأشخاص الذين كانوا في دول جنوب شرق آسيا خلال الـ 14 يومًا الماضية والذين يدخلون سنغافورة البقاء في المنزل لمدة أسبوعين.



