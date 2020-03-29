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منوعات

بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فور وصول جائحة كورونا إلى بريطانيا قام المواطنون بسحب كل السلع الغذائية من المحلات بكميات كبيرة بسبب علمهم أن الفيروس قد يطول مدته، وقضاء فترة طويلة في العزل مثلما فرضت الصين على شعبها. 

وفقا لصحيفة " ميرور" البريطانية، فإن جشع البعض تسبب في سحب السلع وعدم توافر الكثير منها بسبب خوفهم من نفادها فقاموا بسحب كميات قد تكون ثلاث أضعاف استهلاكهم الطبيعي. 

بعد مرور أسبوعين تقريبا من بداية الأزمة، نشر رواد التواصل الاجتماعي صورا لأكياس خبز وجبن وعلب لحوم متعفنة بجانب صناديق القمامة. 

أثارت تلك الصور غضب رواد التواصل الاجتماعي والحكومة في بريطانيا، فقد حظرت منذ بداية الأزمة من عدم استغلال الوضع، بتخزين السلع، وحثت بتركها لمن يحتاجها. 
بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور
بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور
بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور
بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور
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