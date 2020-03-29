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رشا مجدي: وزارة الصحة تتابع تطورات كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 11:01 ص
تطورات فيروس كورونا
تطورات فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، السبت، أن هناك ارتفاع في عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها المعملية من إيجابية الى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 161 حالة، وانه تم خروج 5 مصريين مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس وتم خروجهم  الى 121 حالة حتى اليوم.


وتابعت المذيعة داليا ايمن، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن أوضحت وزارة الصحة على انه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبت ايجابية تحاليلها معمليا بالاصابة بالفيروس، ومن بينهم حالة لمواطن اردني الجنسية و39 مصريا وهم من المخالطين للحالات الايجابية التي تم اكتشافها.


وأضافت أن ذلك تم وفق خطة الوزارة في الرصد والتقصي وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا الى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 67 و78 عاما من محافظات القاهرة ودمياط والمنيا وبورسعيد.


وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحالات التي تسجل إجابتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات العزل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكرت أن العدد الذي تم تسجيله بالإصابة بالفيروس حتى أمس السبت، وصل الى 576 حالة، منهم 36 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات او أمراض معدية، وتم تخصيص الخط الساخن 105 بشأن الاستفسار عن كورونا والأمراض المعدية.
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