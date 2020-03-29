لصوص سرقوا الكابل للمرة الثالثة.. انقطاع خدمة الإنترنت عن آلاف المواطنين والطلاب بقرية الترامسة في قنا

لصوص سرقوا الكابل للمرة الثالثة..انقطاع خدمة الإنترنت عن آلاف المواطنين والطلاب بقرية الترامسة.





وسادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية الترامسة، بعد سرقة كابل الانترنت المغذي الرئيس للقرية، ما تسبب في قطع خدمة الإنترنت عن آلاف الأهالي بالقرية.





وأشار الأهالي إلى أن الكابل تم سرقته للمرة الثالثة خلال عام واحد، دون اتخاذ أي إجراءات من قبل المسئولين عن السنترال لاحتواء هذا الأمر سواء بتعيين حراسة أو تركيب كاميرات مراقبة.

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وقال عبدالله دردير، انقطاع خدمة الإنترنت يمثل مشكلة كبيرة في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، و توجيه الدولة بالاعتماد علي شبكة الإنترنت في الكثير من الأعمال، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف محمد حسن، المشكلة الأكبر أن آلاف الطلاب في القرية لا يستطيعون متابعة العملية التعليمية أو إنجاز الأبحاث التي طلبتها وزارة التربية والتعليم، لضمان النجاح هذا العام، فضلا عن عدم قدرتهم متابعة آخر المستجدات بالنسبة للمناهج التعليمية.





وطالب حسين عزاز، مسئولي السنترال بتحمل مسئوليتهم تجاه الطلاب في ظل هذه المرحلة التي تتكاتف كل أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام المواطنين و الطلاب من أجل بقائهم في المنازل، و أن تسارع في إصلاح الخلل من أجل مستقبل الطلاب.

كما طالب الأهالي، مسئولي السنترال بالتعاون مع أجهزة الأمن، لكشف ملابسات سرقة الكابل التي تكررت أكثر من مرة، وتقديم المتسببين في هذا الأمر للمحاكمة لما تسببوا فيه من أضرار كبيرة للجميع.