أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-3-2020

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد ،29 مارس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1.8 و3 جنيه، البصل بين 3.5 و 8 جنيه.
وسجلت الكوسة بين 3 و4.5 جنيهات، الفاصوليا بين 3 جنيهات 5 جنيها، الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و10 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و10جنيها.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1.8 و3 جنيه، البصل بين 3.5 و 8 جنيه.
وسجلت الكوسة بين 3 و4.5 جنيهات، الفاصوليا بين 3 جنيهات 5 جنيها، الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و10 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و10جنيها.
فيما سجلت اسعار الملوخية بين 5 الى 6.5 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 6 و9 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 3 و7 جنيه، برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.
وتراوح سعر الليمون البلدي بين 3.5 جنيهات و13 جنيها للكيلو.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 3 و7 جنيه، برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.
وتراوح سعر الليمون البلدي بين 3.5 جنيهات و13 جنيها للكيلو.