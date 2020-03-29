أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-3-2020

فيما سجلت اسعار الملوخية بين 5 الى 6.5 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 6 و9 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 3 و7 جنيه، برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.



وتراوح سعر الليمون البلدي بين 3.5 جنيهات و13 جنيها للكيلو.





استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد ،29 مارس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1.8 و3 جنيه، البصل بين 3.5 و 8 جنيه.وسجلت الكوسة بين 3 و4.5 جنيهات، الفاصوليا بين 3 جنيهات 5 جنيها، الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و10 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و10جنيها.