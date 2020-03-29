AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفي فهمي: حسين أكبر منى على الورق بس

الأحد 29/مارس/2020 - 11:53 ص
مصطفي فهمي
مصطفي فهمي
Advertisements
شيري نبيل
تصدر النجم مصطفي فهمي محرك البحث جوجل بعد تصريحاته خلال برنامج سهرانين، الذى يقدمه أمير كرارة على شاشة ON E، حيث كشف العديد من الأسرار عن أخيه الأكبر.

قال مصطفى فهمي أن حسين فهمي ورغم أنه أكبر منه سنا إلا أنه يعتبره الأصغر، مضيفا أنه حينما يسأله أحد في موضوعات لا يحب أن يشغل باله بها يقول له: "روح لمصطفى يقولك"، وهذا الأمر منذ أن كانوا صغار.


وعن عن عدد زيجاته السابقة قال مصطفى فهمي إنه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تتطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم أولاده وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.

وأوضح "مصطفى فهمي" أنه بناء عن تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به  ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل كل محتويات منزل الزوجية من حق الزوجة؟.. علي جمعة يجيب

علامات الحب.. كيف تعرف أنها معجبة بك ؟

كيف يتحاور الزوجان.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

مصطفى قمر: رجاء الجداوي أول من تنبأ لي بالنجاح والشهرة في الغناء

هل يجوز للمرأة تغسيل زوجها والعكس ؟ الإفتاء تجيب

مصطفى فهمي يكشف عن عدد زيجاته.. ويؤكد: في النهاية الست هي الست.. فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا.. جهاز اختبار يكشف عن فيروس كورونا خلال 5 دقائق

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

تعرف على أسباب البنك المركزى لوضع حد يومى للسحب والإيداع

وباء كورونا يتفشى في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس

فيديوجراف.. المشروعات البحثية لطلبة المدارس .. التفاصيل الكاملة

رد فعل غير متوقع من رجل عطست زوجته فجأة في وجهه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس