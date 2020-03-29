مصطفي فهمي: حسين أكبر منى على الورق بس

قال مصطفى فهمي أن حسين فهمي ورغم أنه أكبر منه سنا إلا أنه يعتبره الأصغر، مضيفا أنه حينما يسأله أحد في موضوعات لا يحب أن يشغل باله بها يقول له: "روح لمصطفى يقولك"، وهذا الأمر منذ أن كانوا صغار.

وعن عن عدد زيجاته السابقة قال مصطفى فهمي إنه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تتطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم أولاده وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.





وأوضح "مصطفى فهمي" أنه بناء عن تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.