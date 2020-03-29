الري تنفذ أعمال حماية للشواطئ

وفيما يتعلق بالمرور على الشواطئ والسواحل المصرية، فيتم المرور دوريا على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات.

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر والتكيف مع التغيرات المناخية، أنه يجرى العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط.وذكر التقرير أنه في نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالي الحالي، لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي مرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية.وأضاف التقرير أنه في محافظة البحيرة، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد، كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد.كما قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال نفس الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ في مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر، ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.كما قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد على مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى.أما في نطاق محافظة دمياط، نفذت الهيئة أعمالا بمبلغ 171 مليون جنيه علي مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات (الصفارة - الرطمة - البط) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة، ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان (الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، ومشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي، ومشروع لستكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي.وفي نطاق محافظة مطروح، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال نفس الفترة في مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.كما تم الانتهاء من طرح مشروعات جديدة وهي مشروع حماية مناطق الاستزراع السمكي بطوال أبو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2 وكذلك مشروع خليج رأس البر وتدعيم قدمات لسان رأس البر وجار البت النهائي في المشروعات الثلاثة، حيث من المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي.أما فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار، فتم تنفيذ أعمال لحماية 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، علاوة على تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية فإنه حاليا جار حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ، علاوة على تجهيز 6 عقود جديدة المنتظر الانتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ وعقدين بمحافظة بورسعيد وعقدين بمحافظة الدقهلية، كما تم الانتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية علي موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) وجار البت النهائي.