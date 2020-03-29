اعتمد الهلال الأحمر المصري وسائل وإجراءات مستحدثة للتوعية ومكافحة انتشار فيروس "كوفيد19" للقيام بدوره القومي، حيث تم تغيير استراتجية التوعية الصحية من خلال آليات جديدة للوصول إلى الفئات المستهدفة التي يخدمها كالأطفال وسكان المناطق الأكثر احتياجًا وكذلك اللاجئين والمهاجرين لمصر من الدول والجنسيات المختلفة.



وأوضح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر - في تصريح اليوم الأحد- أن متطوعي الهلال يعملون بكامل طاقتهم للوصول للفئات المستهدفة بأساليب جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،موضحا أنه في مجال خدمة وتوعية الأطفال كبرنامج صحة وسلامة تم عمل مجموعة كبيرة من الرسائل المصورة المناسبة للأطفال ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة "واتس آب" خاصة لدور الأيتام، والاتصال المباشر مع مشرفي هذه الدور لكي ينقلوا تلك الرسائل بالشكل الأمثل للأطفال.



وأضاف أن الهلال الأحمر في إطار خدمته لكل الأعمار والفئات من كبار السن أمد مسئولي دور المسنين بأفلام ومواد توعوية لمكافة انتشار الفيروس وأفضل وسائل الوقاية، كما يتم التواصل الكامل مع مسئولي الأفرع في المحافظات الـ27 وتكوين فرق خاصة للعمل سويا وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للطوارئ في المركز الرئيسي، إلى جانب تخصيص منسق دائم من وحدة الترويج الصحي للرد على أي أسئلة ترد إلى غرفة الطوارئ متعلقة بفيروس كورونا.



وحول عمل مجموعات العاملين بالترويج الصحي، أوضحت الدكتورة علا عمران مسؤول الترويج الصحى بالهلال الأحمر المصري، أنه تم تصوير عدد من الفيديوهات بواسطة فريق الترويج الصحي عن وسائل الوقاية ومكافحة فيروس "كوفيد19" وكذلك الرد على المعلومات المغلوطة المتداولة حول الفيروس وطرق الوقاية المثلى، وذلك بلغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات الإفريقية كالأمهرية والأمومو لخدمة اللاجئين والمهاجرين خاصة بعض الجنسيات الإفريقية التي لا تجيد إلا لغتها، وتم نشر كل هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال خدمة "واتس آب".



وأضافت أان الهلال الأحمر المصري لم ينسى أصحاب الاحتياجات الخاصة فقد أنتج مواد توعوية خاصة بالصم والبكم بلغة الإشارة، وكذلك فاقدي البصر برسائل صوتية عبر تطبيق "الواتس آب"، كما تم توزيع منشور توعوي مصور فقط على المحال والمخابز والصيدليات والجمعيات الاستهلاكية ووسائل المواصلات العامة وغيرها من أماكن الخدمات لكي يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا في المجتمعات الفقيرة ولا يجيدون القراءة.



من جانبها أوضحت الدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب والتطوع، أن الإدارة أطلقت مبادرة "متطوع لكل شارع " عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لجذب المتطوعين وسيتم تدريبهم إلكترونيا بهدف خلق شبكة من المتطوعين في كل مكان للتوعية والعمل من خلال وجودهم داخل مجتمعاتهم.





وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسات أخرى أعلن عن إقامة منصة أفكار ليشارك فيها الشباب بعرض أفكارهم وتصوراتهم عن الحلول الأمثل لمواجهة كوفيد 19 وأثاره المتوقعة.