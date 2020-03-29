البابا تواضروس الثاني يلقى عظة الأحد عن المرض والإرادة والشفاء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظة الأحد من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عبر مجموعة من القنوات الفضائية العامة، حيث تتناول في عظته إنجيل الأحد الخامس من الصوم الكبير والذى يشهد على معجزة شفاء المفلوج منذ 38 عاما، وتطلق عليه الكنيسة أيضا "أحد المخلع".





وتناول قداسة البابا تواضروس قصة مريض بيت حسدا إحدى المعجزات التى قام بها السيد المسيح في أورشليم وقال إن بيت حسدا تعني مستشفى الرحمة ولم يكن الطب متقدما آنذاك فقد كان هذا المكان بلا رحمة بالنسبة للمريض مطروح على بركة مياه لمدة 38 سنة يعاني الشلل ولا يترفق به أحد.





وأضاف البابا تواضروس: قابله المسيح وكان يوم عيد ويوم سبت، ولكن المريض لم يستشعر فرحة العيد ولا راحة السبت مستكملا: مريض بلا أمل ولا رجاء ولا صحبة ولا أقارب ولا جيران وحاله في قمة اليأس حتى إذا قابل المسيح ومر أمامه وسأله: أتريد أن تبرأ؟.





واستكمل البابا: المسيح هنا يحاول إرشادنا لمعنى من وراء الكلمات ففي العهد القديم كان هناك ارتباطًا بين المرض والخطيئة ، فكانوا ينظرون إلى من يعاني مرضًا خطيرًا كأنه ارتكب خطايا كبيرة ومن ثم مريض الشلل ينظرون له على إنه مخطئ كبير.





وأشار البابا إلى أن سؤال المسيح له، أتريد أن تبرأ؟ يوجه لنا كلنا فهناك إرادة الشفاء وهو الذي يفرق بين مريض وأخر ولكن الإرادة هي سبب كل عمل مشيرًا إلى أن هدف الصوم هو تقوية إرادة الإنسان.





وأوضح إن هذا المريض رغم كل سنوات الألم والمرض لم يفقد أمله في الشفاء وحين سأله المسيح قال له "يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة لكي أبرأ" ، وتابع: ظل سنوات طويلة يحاول أن يبحث عمن يعطيه دفعة لينزل البركة ولم يفقد الأمل.





ولفت البابا تواضروس إلى أن السيد المسيح ابرأه من مرضه ولكن عقول اليهود الضيقة تركت كل شئ ونظرت إلى أن المعجزة حدثت يوم السبت وهو يوم الراحة متسائلا: أيهما أهم السبت أم الإنسان؟.





ونوه إلى أن السيد المسيح أراد أن يتم المعجزة يوم السبت ليرفع من نظرة اليهود إلى حرفية النصوص إلى مستوى أعلى وهو الإنسانية والروحانية.