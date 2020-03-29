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محافظات

استمرار حملة مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية بسفاجا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:56 ص
حملة مستقبل وطن لتطهير
حملة مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية
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إبراهيم جادالله
واصلت فرق الحزب اعمالها المستمرة لتطهير وتعقيم الأماكن المختلفة المنشآت الحكومية داخل البحر الأحمر. 

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وانطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت اشراف عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة. 

واستمر شباب الحزب وبتواجد قيادات الحزب بالمحافظة في تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والخدمية ودور العبادة، للوقاية من الفيروس وذلك بمدينة سفاجا بحضور هيئة مكتب الحزب بالمدينة وقيادات المحافظة.
 
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من جانبه أكد عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة على وقوف الحزب دائما جنبا إلى جنب مع المواطنين وخاصة فى ظل هذه الأزمة التى تحتاج منا جميعا تكاتف الجهود مع الدولة والالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.   

جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية. 
استمرار حملة مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية بسفاجا
استمرار حملة مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية بسفاجا
استمرار حملة مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية بسفاجا
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