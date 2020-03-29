علاء عابد: الحكومة تحارب كورنا وتتصدى للشائعات فى نفس الوقت

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير منظمة الصحة العالمية عن مصر بشأن وباء كورونا، صفعة قوية على وجه الجماعة الإرهابية وكافة المشككين فى أعداد الإصابات، والذين يستغلون الأحداث والأزمات لينشروا فى الأرض الفساد، متابعا:" الدولة المصرية تتصدى لفيروس كورونا وفى نفس الوقت تتصدى للشائعات ومروجيها"





وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن أنصار الإرهابية استغلوا أزمة فيروس كورونا، كسابق عهدهم، وبدأوا ينشرون العديد من الأخبار الكاذبة والشائعات، فمرة حول أعداد المصابين، والتشكيك فى أرقام وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، وأخرى فى تحمل الحكومة صرف مرتبات العاملين فى القطاع الخاص، بالإضافة لفواتير الكهرباء والمياه وما شابه، وأخيرا دعوتهم للبعض بالنزول للشارع بحجة الدعاء والتقرب إلى الله لإزالة الكرب.





وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الإرهابية وأنصارها يستغلون كل حدث لبث السموم فى المجتمع المصرى والتشكيك فى مؤسسات الدولة وتشويه الصورة العامة، ولكن الشعب المصرى لفظ هذه الجماعة الإرهابية إلى الأبد، ولن يسمح لهم بالعودة للمشد مرة أخرى، خاصة وأنهم يستغلون الدين لتحقيق مكاسب سياسية، والآن أصبحت هذه اللعبة مكشوفة للجميع، والعالم كله ليس المصريين فقط كشف أللاعيب هؤلاء الأشخاص كارهى الأوطان الذين يبيعون أنفسهم وأوطانهم من أجل حفنة من الدولارات.



