الفلاحين: مصر نجحت حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا

قالت النقابة العامة للفلاحين ،ان مصر نجحت حتي الآن في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"- حيث أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومعه الحكومة المصرية هذا الملف داخليًا وخارجيًا بكفاءة، وذلك مقارنة برؤساء دول وحكومات اخري تسمي نفسها دولا عظمي ومتقدمة.





وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية وضعا صحة المواطن في المقام الأول، وترجمت سياسة مصر في مساندة المجتمع الدولي ودعم الدول الصديقة تأكيدًا وتعزيزًا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية معها وسط إشادة دولية برؤية وإجراءات الحكومة المصرية في مكافحة الفيروس المستجد.





ولفت الى أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة متعاقبة من الإجراءات الحازمة والفعالة استهدفت مواجهة وباء كورونا، ووضعت الدولة خطة شاملة تتضمن تعاون وتنسيق كل الأجهزة والوزارات من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة نالت إشادة منظمة الصحة العالمية.





وأوضح نقيب عام الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأحد، ان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وما يتضمنه من إجراءات احترازية، كما وجه الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين في بداية الأزمة.





وشدد على ان ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي لفيروس كورونا، وأمر الرئيس السيسي بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الفيروس وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة المعنية بالدولة، وتنفيذ حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة.





وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء "مصطفي مدبولي" أصدر عدة قرارات مهمة لاقت قبولًا كبيرًا وتعاونًا من جانب المواطنين في تنفيذها وإشادة دولية باستراتيجية الدولة ورؤيتها في مواجهة انتشار الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية والمتخصصين والخبراء والأطباء على مستوى العالم.