غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم

تمكنت الإدارة التموينية برشيد من ضبط مطحن بدون ترخيص وبداخله 260 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم بإجمالى وزن 13طن بالإضافة الى ضبط320 جوال نخالة بإجمالي وزن 16طن من نتاج عملية تحليل الدقيق المدعم وتم مصادرة المضبوطات وغلق وتشميع المطحن.





جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة التموينية برشيد برئاسة عبد المنعم ابو خميس للرقابة على المطاحن والمخابز المدعمة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





واسفرت الحملة بناء على المعلومات الواردة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم بأحد المطاحن الغير شرعية بمدينة رشيد وكانت المضبوطات عبارة عن 260 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم بإجمالى وزن 13طن دقيق بلدى مدعم وتم ضبط 320جوال نخالة بإجمالي. وزن 16طن من نتاج عملية تحليل الدقيق المدعم .و تم التحفظ على معدات السلندرات المستخدمة فى عملية التحليل.





وتمكنت الحملة من ضبط 320جوال فارغ معد للتعبئة و2 ميزان معد الاستخدام غير الشرعى لتعبئة الدقيق تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها كما تم غلق المطحن وتشميعه بالشمع الاحمر.