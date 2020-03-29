AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم

الأحد 29/مارس/2020 - 12:01 م
غلق مطحن بدون ترخيص
غلق مطحن بدون ترخيص برشيد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تمكنت الإدارة التموينية برشيد من ضبط مطحن بدون ترخيص وبداخله 260 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم بإجمالى وزن 13طن بالإضافة الى ضبط320 جوال نخالة بإجمالي وزن 16طن من نتاج عملية تحليل الدقيق المدعم  وتم مصادرة المضبوطات وغلق وتشميع المطحن.


جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة التموينية برشيد برئاسة عبد المنعم ابو خميس للرقابة على المطاحن والمخابز المدعمة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.


واسفرت الحملة بناء على المعلومات الواردة  عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم   بأحد المطاحن الغير شرعية بمدينة رشيد وكانت المضبوطات عبارة عن 260 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم بإجمالى وزن 13طن دقيق بلدى مدعم وتم ضبط 320جوال نخالة بإجمالي. وزن 16طن من نتاج عملية تحليل الدقيق المدعم .و تم التحفظ على معدات السلندرات المستخدمة فى عملية التحليل.


وتمكنت الحملة من ضبط 320جوال فارغ معد للتعبئة و2 ميزان معد الاستخدام غير الشرعى لتعبئة الدقيق تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها كما تم غلق المطحن وتشميعه بالشمع الاحمر. 


غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
غلق مطحن بدون ترخيص في رشيد ومصادرة 29 طن دقيق مدعم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفشن

محافظ البحيرة: توافر المقررات التموينية وصرف 90% منها للمستحقين

ضبط ٢٤٤٥ عبوة أدوية منتهية الصلاحية و١,٥ طن سكر مدعم

ترشيحاتنا

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

الصحة الكويتية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى 255 حالة

لربات المنازل.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟.. اعرفي التفاصيل

ندمان على الهروب من الأهلي.. 10 تصريحات صادمة لـ عصام الحضري

حكم صيام من استيقظ على جنابة.. عالم أزهري يجيب

ديانا كروزن مطلوبة على جوجل بعد تصريح الست لازم تفك عن جوزها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس