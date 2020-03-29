3 شرائح.. مواعيد صرف المعاشات فى مكاتب البريد.. فيديو

قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبناها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، التعامل مع تكدس المواطنين أثناء صرف المعاشات فى مكاتب البريد.





وكشف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر فضائية مصر الأولى، عن تقسيم أصحاب المعاشات لـ ٣ شرائح تقوم بصرف المعاش فى الأسبوع الأول من شهر أبريل ، فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





ولفت إلى أنه تم تقسيم فئات المعاشات الأقل من 1000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون فرد سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء، الخميس، السبت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل.





وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن المعاشات التى تتراوح ما بين 1000 : 2000 جنيه سيقومون بصرف معاشاتهم الأحد، الاثنين، الثلاثاء والتى هى أيام 5، 6، 7 أبريل.



