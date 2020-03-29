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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى مستهل تعاملات اليوم.. الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. والبصل يصل إلى 8 جنيهات.. والأسماك تتراوح من 20 إلى 35 جنيها

الأحد 29/مارس/2020 - 01:30 م
خضروات
خضروات
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قسم الاقتصاد
  • أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 29-3-2020 
  • أسعار الأسماك اليوم الأحد 29_3_2020


يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار السلع الغذائية المتنوعة وفقا لآخر تحديثات رسمية.

واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 29 مارس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 1.8 و3 جنيه، والبصل بين 3.5 و8 جنيهات.

وسجلت الكوسة بين 3 و4.5 جنيه، والفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيه، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 6 و9 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 3 و7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، واليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الليمون البلدي بين 3.5 و13 جنيها للكيلو.

وعلى جانب آخر، ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الأسماك اليوم، الأحد 29-3-2020، بأنواعها المختلفة في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح من 29 إلى 35 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 24 جنيها، والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.


فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 35 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح بين 50 و80 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيها.


وتراوح سعر كيلو قشر بياض من 50 إلى 70 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح بين 30 و40 جنيها.


كما سجل المرجان 2 نحو 35 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون سجل نحو 80 جنيها.


وسجل سعر"سبيط - كاليمارى - سابيا" مابين 110 و160 جنيها.


وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها.
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