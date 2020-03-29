مجدي الخضر: 4 أخبار تموينية سارة لكل بورسعيد

أعلن مجدي الخضر وكيل مديرية تموين بورسعيد، أنه تم تغيير ميعاد صرف مقررات الأفراد من مستحقي السلع التموينية الشهرية والنقاط، أصبح من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءً، بدلا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء كما كان من قبل.





وقال "الخضر" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن أسعار السلع التموينية ثابتة ومحددة وغير قابلة للزيادة فى الوقت الراهن، على عكس السلع الموسمية القابلة للزيادة تبعًا لتغير الطقس، ومن المتعارف ارتفاع سعر بعض السلع فى فصل الربيع، مثل الليمون وبعض الفواكه والخضراوات وغيرها.





وأعلن "مجدي الخضر" عن أرقام الاتصال بغرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لتلقي الشكاوى الخاصة باستغلال بعض التجار وارتفاع الأسعار واحتكار السلع، وخاصة الكحول الإثيلي والقفازات والمسكات علي رقم ٠٦٦٣٢٢٢٦٤٩ وعلى الرقم ٠١٢٢٥٤١٠٠٤٩.





وأضاف الخضر إذا وجدت بلاغات ببعض المحال أو البقالات أو المطاعم المفتوحة، أثناء إيقاف حركة المواطنين الليلية يتم التحرك السريع من قبل لجان التموين، رغم الحظر وضبط المحال المخالفة.



