المستشار الفني لمحافظ بورسعيد: 12 مجموعة لتعقيم الشوارع.. والتطهير في الحظر أفضل

قال اللواء محمد عامرالمستشار الفني لمحافظة بورسعيد إن 12 مجموعة تقوم بتطهير وتعقيم الشوارع حسب خطة محكمة وذلك بشكل يومي.





وأضاف عامر لـ صدى البلد: "المجموعات مقسمة علي 5 أحياء بورسعيد هي الضواحي والزهور والجنوب والشرق والعرب بجانب مدينة بورفؤاد ، وذلك بقوة مجموعتين لكل منهم.





وتابع المستشار الفني لمحافظ بورسعيد: "يبدأ عمل تلك المجموعات جميعا في تمام الساعة الثامنة صباحا ، ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرا ، ثم يأخذون قسط من الراحة ، ليعاودوا العمل مرة أخرى من الساعة السابعة مساءا مع بداية فترة حظر التجوال وحتي الساعة 12 بعد منتصف الليل".





وعن رأي اللواء محمد عامر في العمل في فترة حظر التجوال قال إنه من الأفضل جدا أن نقوم بعملية تطهير وتعقيم شوارع بورسعيد خلال فترة حظر التجوال ، لأن الشوارع تكون خالية من المواطنين فنتمكن من القيام بعملية التعقيم بشكل أكثر إحكام ودقة، دون وجود عراقيل وزحام يحول دون ذلك ".





وبخصوص الأماكن التي تقوم المجموعات بمداومة تعقيمها قال المستشار الفني لمحافظ بورسعيد: "نحن بشكل دوري نقوم بتعقيم المستشفيات ، والوحدات الصحية ، والأسطح المعدنية ، والبوابات الحديدية في جميع المصالح الحكومية ، والحدائق العامة ، ومباني الأحياء ، وغيرها من المناطق التي تشهد إقبال من المواطنين.





وأشار إلى أنه في حالة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد نقوم بتعقيم منزله ومكان عمله وأماكن منازل وعمل كل أقاربه ودوائر معارفه المقربة في الحال.





وعلي جانب متصل ناشد اللواء محمد عامر جميع أهالي محافظة بورسعيد وخصوصا أهالي أحياء الضواحي والزهور والتي تشهد كثافة سكانية عالية بأن يلتزموا في منازلهم قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة القصوي.



