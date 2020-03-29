وفاة الموسيقي العالمي كرزيستوف بنيديريكى

أعلنت عدد من المواقع الأجنبية عن وفاة المؤلف الموسيقي العالمي كرزيستوف بنيديريكى اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.





وغردت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة بحسابها الرسمي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم".





واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.





وحصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.



