AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة الموسيقي العالمي كرزيستوف بنيديريكى

الأحد 29/مارس/2020 - 12:32 م
الموسيقي العالمي
الموسيقي العالمي كرزيستوف بنيديريكى
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلنت عدد من المواقع الأجنبية عن وفاة المؤلف الموسيقي العالمي كرزيستوف بنيديريكى اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

وغردت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة بحسابها الرسمي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم".

واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.

وحصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تكريم الفخراني.. مدير مهرجان أبو ظبي: نعمل لاحتضان أحلام المبدعين

بمناسبة مرور 20 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا.. موسيقى كلاسيكية عالمية ومحلية بدار الأوبرا

على خشبة المسرح الصغير بالأوبرا.. نغمات عالمية بمذاق كوري.. صور

فريق مسار إجباري يتألق فى حفل بـ الميريلاند

منهم الشاب خالد.. أبرز مواليد يوم 29 فبراير

إصابة أول لاعب تنس بـ فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم فشل ارتباطه بـ نجلته.. الحضري يوجه رسالة لـ كهربا

ديانا كروزن مطلوبة على جوجل بعد تصريح الست لازم تفك عن جوزها

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

تغلب على رائحة التكييف الكريهة داخل السيارة بهذه الخطوات

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق