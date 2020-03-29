طلب مناقشة عامة بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة استغلال التجار لأزمة كورونا

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة استغلال التجار لأزمة فيروس كورونا.





وأوضحت يوسف، في طلبها، انه مع استمرار أزمة فيروس كورونا ووجود تنبؤات كثيرة باستمرارها لفترة طويلة، شهدت الأسواق حالة مستفزة من جشع التجار في محاولة لاستغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية، بما يضر المواطن الذي يعاني أزمة اقتصادية بالفعل بسبب توقف الكثير من المصانع وغيره.









وأكدت أن بعض التجار اتجهوا لطرح منتجات مزيفة ومنها أدوية تم ترويجها على أنها تعالج فيروس كورونا، والتي أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها عملية نصب، ، بل امتد الأمر ليشمل فرض أسعار باهظة على المنتجات الأصلية أيضًا، بقصد الاستفادة من أزمة "كورونا" على قدر الإمكان، متعمدين استغلال حالة الركود الاقتصادي في السوق المصري.

ولفتت أن المواطنين سجلوا شكوى من ارتفاع أسعار الأجهزة الالكترونية خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد انتشار أزمة "كورونا"، حيث أن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت إذ فجأة لنسبة تجاوزت 40%، وذلك بسبب جشع المستوردين في تحقيق أكبر مكاسب مالية ، كما أن أسعار الشاشات التليفزيونة زادت من 200 لـ500 جنيه، والأجهزة المنزلية انتشر منها أنواع مضروبة كتير.



