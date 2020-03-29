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منوعات

العزل بيطلع مواهب.. شاب يغني حلوة يا بلدي أثناء الحظر.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت مصر فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي للحد من تنقل المواطنين، والانتهاء من تلك الفترة العصيبة.


واتجه رواد التواصل الاجتماعي أثناء فترة العزل بسبب الملل الذي أصاب البيوت المصرية كلها، إلى تطبيقات الهاتف من "فيس بوك" إلى "إنستجرام" وصولا للتطبيق الذي نال شهرة واسعة في الفترة الأخيرة "تيك توك".
 


تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر "تويتر"، لشاب مصري أثناء فترة الحظر الذي فرضته الحكومة يغني من شرفته للمواطنين من خلال مكبر صوت أغنية داليدا الشهيرة "حلوة يا بلدي". 

نال المقطع إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حيث علقوا "العزل بيطلع مواهب"، و"الفيديو غير وجهة نظرنا عن التيك توك". 
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