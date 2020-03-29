رسام كاريكاتير سعودى يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن رسام الكاريكاتير السعودي عبد الله صايل، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الفحوصات التي أجراها في مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالمملكة أثبتت إصابته، كما أنه بدأ فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما وتلقي العلاج اللازم.







