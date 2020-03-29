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فن

رسام كاريكاتير سعودى يعلن إصابته بـ كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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شيري نبيل
أعلن رسام الكاريكاتير السعودي عبد الله صايل، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الفحوصات التي أجراها في مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالمملكة أثبتت إصابته، كما أنه بدأ فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما وتلقي العلاج اللازم.


وكتب عبد الله صايل عبر حسابه بموقع "تويتر": "تأكدت إصابتي بـ كورونا_الجديد معنوياتي مرتفعة، وأخضع حاليا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى د. سليمان الحبيب بالرياض".


وأوضح عبد الله صايل أنه سيشارك جمهوره بيومياته في العزل مع كورونا، فنشر صورة جمعته بالفريق الطبي عبر "تويتر"، وكتب قائلا: "من يوميات تجربتي مع كورونا، برفقة الفريق الطبي الرائع هذا الصباح، بقيادة الطبيب السعودي الدكتور رائد عبد القوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب".
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