أهالي الشرقية يعقمون «المقابر» لمواجهة كورونا.. صور

قاد عدد من أهالي الوحدة المحلية بقرية "العصايد" التابعة لرئاسة مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شباب قرية "الديسة"التابعة للوحدة المحلية بالمركز حملة لتطهير وتعقيم مقابر القرية في أطار خطة الدولة لمواجهة فيروس"كورونا" المُستجد.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية بالعصايد أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم من جانب الوحدة المحلية وبالمشاركة المجتمعية وتم تطهير وتعقيم المقابر وعدد من شوارع القرية.

من جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي (الصحة - الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الاطار قامت مديرية القوي العاملة بتنفيذ حملة وقائية وأعمال تطهير واسعة لمنطقتي عمل (الزقازيق والعاشر من رمضان ) وكذا مكاتب عمل ( العاشر من رمضان - القرين - اول وثان الزقازيق - ههيا - الإبراهيمية - منيا القمح) بجانب مكتب السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه بجانب دعم للقائمين علي اعمال التطهير والتعقيم بالمهمات والأدوات اللازمة للتطهير والتعقيم ليتم الرش يوميا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمه .

كما قامت مديريه الزراعه بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مبني ديوان المديريه ومباني (هيئة الرقابة الادارية - مديرية الكهرباء - المديرية المالية) شملت اعمال التطهير واجهات المباني والمكاتب والطرقات والممرات والحمامات والأسطح وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قام اعضاء شباب البرلمان بمركز شباب المهديه التابع لادارة شباب ههيا بتفعيل مبادرة لتوصيل الخبز إلي منازل أصحاب العمالة غير المنتظمه بقرية العقايلة مجانا بجانب قيامهم بنشر وتوزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا المستجد واعراضة وطرق الوقاية منه وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.