مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

يعد مصطفى يونس واحدا من أبرز المدافعين في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، بدأ مسيرته مع النادي الأهلي عام 1969، واعتزال عام 1985، ولقب بـ " بيكنباور" الكرة المصرية".





امتد مشوار مصطفى يونس مع النادي الأهلي إلى ما يقرب من 12 عاما، وتوج بـ 11 لقبل مع القلعة الحمراء، منها 7 ألقاب دوري، وبطولة كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 1982.





تواصل "صدى البلد" مع مصطفى يونس وأجرى معه حورا، عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، وعلاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ورأيه في مصير مسابقة الدوري، بعد ظهور فيروس كورونا مؤخرا.





في البداية ما سبب اختفائك في الفترة الماضية؟

صراحتي؛ تسببت في خسارتي كثيرا، لم أتلقَّ أي عروض في الفترة الماضية للعودة، سواء من جانب النادي الأهلي أو من أي جهة أخرى، يبدو أن المنافقين فقط هم الذين يتقلدون المناصب حاليا.





هل ستوافق على العمل في الأهلي في حال عرض عليك؟

بالطبع الأهلي بيتي، وأرحب جدا بالعمل فيه، لكن دخول الانتخابات المقبلة من أجل تولي منصب في الأهلي أمر مستبعد بالنسبة لي.





ما تقييمك لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي؟

له سلبيات، ولكن لا يجب أن ننسى الأشياء الإيجابية التي حققها، هناك جمعية عمومية هي التي من حقها أن تحكم.





هل ما زالت على تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؟

لم يحدث أي تواصل بيني وبين الكابتن محمود الخطيب منذ فترة طويلة.





ما رأيك في انطلاقة فايلر مع الأهلي؟

فايلر حقق بداية ناجحة مع النادي الأهلي، وأثبت أنه مدرب جيد.





هل تؤيد تجديد تجديد الأهلي لعقد فايلر؟

بالطبع، لا بد أن يجدد مجلس إدارة الأهلي عقد فايلر، بعد أثبت نجاحه هذا الموسم.





البعض يشبه فايلر بجوزيه.. ما رأيك؟

أرفض تشبيه فايلر بجوزيه، لا يوجد مدرب يشبه الآخرن لكل مدرب فكره، فايلر حقق بداية ناجحة مع النادي الأهلي عكس جوزيه الذي فشل في أول موسم له داخل القلعة الحمراء.





لقد صرحت في شهر ديسمبر الماضي، أنك ستقدم برنامجا في قناة الزمالك.. ماذا حدث؟

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أخبرني بأنني سأقدم برنامجا عبر قناة النادي، التي انطلقت مؤخرا، لكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، لم يتواصل معي أي أحد بعد انطلاق القناة، بشأن برنامجي، وأنا أيضا لم أستفسر عن السبب.





ما رأيك في تطبيق تقنية الـ VAR، في مسابقة الدوري هذا الموسم؟

تطبيق تقنية الـVAR، في مسابقة الدوري خطوة جيدة، لكن عملية الاعتراض على القرارات التحكيمية لم تقل، ما نراه في ملاعبنا لا يصدر إلا من ناس متخلفة.





هل تؤيد إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا؟