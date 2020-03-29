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اعتبارا من أمس.. التنمية المحلية: غلق جميع الشواطئ الموجودة أمام الزائرين لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 01:31 م
غلق شواطئ الإسكندرية
غلق شواطئ الإسكندرية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الاحترازية والوقائية، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين الذين تقع الشواطئ فى محافظاتهم، بغلقها جميعها أمام الزائرين لمنع التجمعات والتكدس ومواجهة انتشار فيروس كورونا اعتبارا من أمس، السبت.


وأضاف "خالد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه بعد ما حدث أمس بشأن توافد المواطنين على شاطئ المعمورة بالإسكندرية وصفوف الانتظار التى كانت هناك، تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بتلك الأزمة، موضحا أنه تم اتخاذ قرار يطبق من اليوم، الأحد، بغلق شواطئ المنتزه.


وأوضح أن هدف الوزارة هو مواجهة كورونا وعدم حدوث أى ازدحام، حرصا على سلامتهم وأمنهم، موجها المواطنين بالخوف على أولادهم وأسرهم.


وأفاد بأنه منذ صدور قرار من رئيس الوزراء تم التنسيق مع مديري الأمن من أجل عمل جميع الهيئات الخاصة بالنظافة بالعمل أثناء فترة الحظر، لافتا إلى أن ذلك من أجل رفع التركمات من القمامة فى الشوارع، حيث إن النظافة هى أساس التحرر من الفيروس.


وأشار إلى أن الأمر ينطبق على جميع من يعمل بالسلع والخدمات والبضائع والعمل خلال ساعات الحظر، متابعا أنه خلال العشرة أيام السابقة تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة عمليات الوزارة وتم رصد مجموعات من الدروس الخصوصية بالمراكز، مؤكدا أنه تم تحرير مخالفات ضدها بحوالى 4045 مركزا تعليميا، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لعدد من المقاهى والمطاعم، حيث تم تحرير مخالفات لحوالى 4748 مطعما.
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