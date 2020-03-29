مارجريت عازر تطالب بالاستفادة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة في الموازنة الجديدة

أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنه للمرة الأولى نرى أن الدولة تعمل بشكل كبير لراحة المواطن وهناك تدابير احترازية مسبقة، سواء فيما يتعلق بأزمات المناخ أو فيروس كورونا.





وأضافت النائبة مارجريت عازر، في تصريحات "صدى البلد"، أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم،إلا أن الدولة استطاعت أن تلبي احتياجات المواطن العادي، وهذا ساعد المواطن على استشعاره بجدية الحكومة في إدارة الأزمات.





وتابعت عضو مجلس النواب:"دعم الدولة لم يتوقف على الرغم من مرورها بأزمة كبيرة، مثل فيروس كورونا، وما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لكنها استطاعت أن تدعم الفئات الأكثر احتياجا، على رأسها العمالة غير المنتظمة".





وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة استفادة الدولة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والاستعانة بها في موازنة العام المقبل، لاسيما وأنها من أكثر الطبقات احتياجا للدعم.



