النقابة العامة للعاملين بالنقل العام تطالب بتعويض الهيئة عن الخسائر الناجمة عن إجراءات مواجهة كورونا

أرسلت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، طالبت فيها بتعويض هيئة النقل العام عن الخسائر الناجمة البالغة 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة التي تتخذ فيها الدولة إجراءات احترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وإصدار تعليمات للمسئولين بالهيئة بصرف مستحقات العاملين من أجور وحوافز وتعويضهم عن آثار تلك القرارات الاحترازية.





وجاء في مذكرة أرسلت اليوم، الأحد، إلى المسئولين "أنه في ظل إصدار توجيهات وقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة إلى الشعب المصري، كإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) وإصدار تعليمات لجميع الجهات بسرعة التنفيذ، وهو الأمر الذي كان له الأثر الطيب لوقف سرعة انتشار الفيروس، وقبلها إصدار قرارات بسبب عوامل الطقس الشديدة لتبرهن الحكومة بأن حياة المواطنين هي الأهم بما أدى لتلاحم الشعب مع حكومته والالتزام التام بالقرارات والتعليمات".





وأضافت المذكرة: "قامت هيئة النقل العام بالقاهرة بتنفيذ جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن الدولة وحمست العاملين بالهيئة على العمل والتشغيل بكل طاقتهم والوقوف رهن الإشارة مع أي أزمة تطرأ على بلادنا، وقامت بخدمة نقل المواطنين بأقل أعداد داخل الأتوبيس للحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل الفيروس رغم ما تكبدته من خسائر وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة".



