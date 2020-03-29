AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

النقابة العامة للعاملين بالنقل العام تطالب بتعويض الهيئة عن الخسائر الناجمة عن إجراءات مواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أرسلت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، طالبت فيها بتعويض هيئة النقل العام عن الخسائر الناجمة البالغة 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة التي تتخذ فيها الدولة إجراءات احترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وإصدار تعليمات للمسئولين بالهيئة بصرف مستحقات العاملين من أجور وحوافز وتعويضهم عن آثار تلك القرارات الاحترازية. 

وجاء في مذكرة أرسلت اليوم، الأحد، إلى المسئولين "أنه في ظل إصدار توجيهات وقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة إلى الشعب المصري، كإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) وإصدار تعليمات لجميع الجهات  بسرعة التنفيذ، وهو الأمر الذي كان له  الأثر الطيب لوقف سرعة انتشار الفيروس، وقبلها إصدار قرارات بسبب عوامل الطقس الشديدة لتبرهن الحكومة بأن حياة المواطنين هي الأهم بما أدى لتلاحم الشعب مع حكومته والالتزام التام بالقرارات والتعليمات".

وأضافت المذكرة: "قامت هيئة النقل العام بالقاهرة بتنفيذ جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن الدولة وحمست العاملين بالهيئة على العمل والتشغيل بكل طاقتهم والوقوف رهن الإشارة مع أي أزمة تطرأ على بلادنا، وقامت بخدمة نقل المواطنين بأقل أعداد داخل الأتوبيس للحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل الفيروس رغم ما تكبدته من خسائر وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة".

وتابعت،: "انتشر في الآونة الأخيرة شائعات وفتن بين العمال بعدم حصولهم على أجورهم كاملة رغم صدور قرارات بعدم وقوع ضرر مالي على العاملين وأننا نعلم جيدا أن الدولة تقدر أبناءها العاملين الذين يبذلون الجهد، لذا فإننا نرفع الأمر لسيادتكم آملين بتعويض الهيئة عن الخسائر الناجمة خلال هذه الفترة وإصدار تعليماتكم للمسئولين بالهيئة بصرف مستحقات العاملين من أجور وحوافز وتعويضهم على مجهودهم الكبير خلال شهر مارس، حفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه في ظل قيادتها السياسية الحكيمة التي تبذل كل الجهد من أجل سلامة المواطنين". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براءة 24 مسئولا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب لكبار الممولين

وزير الإسكان يشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بـ العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء بمدينة نصر.. فيديو وصور

الصحة العالمية تكشف سرا جديدا عن فيروس كورونا

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

تعرف على موعد جنازة جورج سيدهم وسبب عدم إقامة عزاء

3 نصائح اتبعها عند غسيل محرك السيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احم نفسك من كورونا.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة