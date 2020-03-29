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رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يحاول نشر الوباء.. ونتواصل مع طلابنا في مصر "فيديو"

الأحد 29/مارس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس الوزرائ الفسطيني، محمد اشتيه، إن كل المستشفيات جاهزة لاستقبال كافة المرضى المصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19، مشددًا على المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي المشدد بسبب فيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلى لكل من تظهر عليه الأعراض فورًا، والذهاب للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحص الطبي. 

وأضاف رئيس وزراء فلسطين، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل: "أدعو العمال مجددًا لعدم العمل في المستعمرات كونها غير شرعية وموبوءة"، مشيرًا إلى أن هناك حالات في الحجر الصحى في مدينة القدس وعرب 48، كما أشار إلى أنه يتابع أوضاع الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر، موضحًا أن "المطارات مغلقة والجسر مغلق ولكننا نتواصل معهم".

وتابع أنه تم تخصيص فندق في مدينة القدس لاستخدامه للحجر الصحي عند الضرورة، وذلك تحت رعاية المسئولين، بالإضافة إلى تكاتف مبادرة المجتمع المدني الذي سطر نموذجا مشرقا لمساعدة الفقراء والمرضى وكل المحتاجين.

وأوضح أنه يتم التفكير حول كيفية استخدام الامكانيات البسيطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا المنظمات الغير حكومية تقديم الدعم للناس، مضيفًا أنه يجب لبس الكمامات وتأجيل الاحتفالات لوقت آخر، لمنع التجمعات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يستمر فى عدوانه ضد الفلسطينيين فى هدم المنازل، مؤكدًا أن الاحتلال لا يعرف الانسانية ، خاصة أنه يحاول نشر الفيروس على مقابض السيارات والأبواب.
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