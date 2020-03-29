ثقافة الأردن تطلق مسابقة موهبتي في بيتي.. 100 جائزة نقدية كل أسبوع

أطلقت وزارة الثقافة الأردن، مسابقة بعنوان "موهبتي من بيتي"، وهي موجهة للعائلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه إجراءات الوقاية من لزوم أفراد العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم، وتقدم المسابقة التي تعد الأكبر في الحقل الثقافي 100 جائزة نقدية كل أسبوع.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب والأطفال وتوجيهها نحو أعمال نافعة، واكتشاف المواهب وتحفيزها، واستثمار أوقات الفراغ في البيوت وإضفاء طابع من المشاركة والسعادة والتفاعل وكسر الروتين.





وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن المسابقة تأتي للتفاعل مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مبينا أن المسابقة ستكون منصة إبداعية لتشجيع الإبداع واكتشاف المواهب وإطلاقها في فضاء ثقافي واحد يضمن استمرارية الإبداع وتنمية المواهب في كل الظروف.





وأضاف الطويسي أن المسابقة تأتي بأدوات ثقافية خلاقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي وفضاءاتها، التي من شأنها أن تحقق التباعد الاجتماعي ببقاء الأردنيين في صحة وطمأنينة التي تعلو فيها المصلحة المجتمعية الشاملة.





وأعرب عن شكره وتقديره للمؤسسات الداعمة التي ضربت أنموذجا حيا للشراكة مع القطاع العام في إنجاح النشاطات الثقافية التي تسهم في استثمار الشباب لوقتهم بشكل منتج، وجعل فترة البقاء في المنازل مفيدة، وفرصة لاكتشاف المواهب والمشاركة ونشر الإيجابية والتضامن الإنساني ورفع الروح المعنوية في الأوساط الاجتماعية.





وتستهدف المسابقة الأطفال والشباب والذين تتناسب قدراتهم وإمكانيتهم مع مجالات المسابقة؛ وهم الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والشباب من سن 15 إلى 25 عاما.





تنقسم المسابقة إلى خمسة حقول فنية وثقافية، هي؛ أولا: النصوص الأدبية: الشعر، القصة القصيرة واليوميات على أن تكون مكتوبة بالعربية الفصحى، ثانيا: الرسم والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير، ثالثا: الفيلم القصير والفيديو المنزلي بما لا يزيد على دقيقة ونصف الدقيقة، رابعا: الموسيقى والغناء وتسجل على ملف صوتي بما لا يزيد على دقيقتين، خامسا: التمثيل والتقليد وستاند أب كوميدي بما لا يزيد على دقيقة ونصف الدقيقة.







وتخضع الأعمال المشاركة إلى التنافس من خلال تخصيص 50% لتفاعل الجمهور مع المشاركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي و50% للجان التحكيم المتخصصة.





الشروط العامة للمسابقة:

أن لا تتضمن الأعمال ما يخالف قيم المجتمع، وأن لا تحتوي على أي أفكار عنصرية أو فئوية ، أو ما يحرض على العنف والكراهية.





يفضل أن يحمل محتوى العمل رسائل إنسانية نبيلة، وترتبط بالظرف الراهن وتعزز الايجابية والأمل.





أن يكون العمل أصيلا، غير منقول أو مترجم، وغير منشور، وأن تكون الاعمال المقدمة تعكس موهبة المتقدم الحقيقية وبدون مساعدة الآخرين.





أما الشروط الخاصة لكل حقل فيتطلب الشعر كتابة: قصيدة من الشعر العربي باللغة الفصحى سواء من الشعر العامودي أو شعر التفعيلة أو الحر، أما القصة القصيرة واليوميات: فتلتزم بحد معقول من الشروط الفنية لكتابة القصة القصيرة، ولا يزيد حجمها على 1000 كلمة ولا يقل عن 200 كلمة.







وأن لا تزيد مدة الفيلم القصير أو الفيديو المنزلي عن دقيقة ونصف الدقيقة، يتناول أي موضوع أو زاوية جديدة للحياة المنزلية أو أي مهارة أو ممارسة أو فكرة مبتكرة أو سلوك إيجابي أو محفز.





تقبل الفيديوهات المصورة بواسطة كاميرا الهاتف المحمول أو أي كاميرا أخرى، ويمكن استخدام برامج مونتاج الفيديوهات المتاحة مجانا على الإنترنت عند الحاجة.







وفي حقل الرسم، أو التصميم، أو الكاريكاتير أو التصوير الفوتوغرافي: يمكن اختيار الرسم بقلم الرصاص أو بالالوان المائية أو ألوان الأكريلك أو الكولاج أو أي تصميم باستخدام البرمجيات المتاحة على حاسوبك أو من خلال الإنترنت، كما تشتمل هذه الفئة المشاركة من خلال رسم كاركتير يتناول أي موضوع من الموضوعات الراهنة، أما التصوير باستخدام كاميرا الهاتف المحمول أو أي كاميرا أخرى اضبط الزوايا والكادر والتقط صورا في مشاهد مبدعة أو زوايا مختلفة، ويشترط للمشاركة تقديم 3-5 صور في موضوع واحد.





وفي مجال الموسيقى والغناء، يمكن تسجيل أي تجربة أداء صوتي تعكس موهبتك في الغناء بما لا يزيد على دقيقتين على ملف صوتي، كما هو الحال في إنتاج موسيقي على آلة موسيقية منفردة، أما تمثيل ستاند أب كوميدي، فيتطلب تصوير فيديو أو فيلم لا تزيد مدته على دقيقة ونصف الدقيقة.





تعليمات المسابقة:

- طور محتوى معينا ضمن واحدة من الحقول: (نصوص أدبية، أغلام وفيديوهات، رسم أو تصميم، كاريكاتير، موسيقى أو غناء، تمثيل ستاند أب كوميدي).





- ضع المحتوى بالشكل الملائم (ملف - pdf ملف صوتي –صورة –فيديو).



