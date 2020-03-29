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محافظات

احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:48 م
حريق محل الضبعة التجاري
حريق محل الضبعة التجاري
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ايمن محمود
نجحت جهود مجلس مدينة الضبعة بالتعاون مع الحماية المدنية فى السيطرة على حريق بأحد محال البقالة بوسط المدينة مع حدوث تلفيات مادية دون خسائر بشرية .

 وأوضح اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة، أنه فور تلقى إخطار لغرفة عمليات المجلس بنشوب حريق باحد محلات البقالة بوسط المدينة تم  على الفور الدفع بسيارة مياه من مجلس مدينة الضبعة وسيارتين إطفاء من ادارة الحماية المدنية للسيطرة على الموقف ونجحت جهود الإطفاء فى اخماد الحريق وسط تعاون الـأهالى.

وأشار  الي  وقوع خسائر مادية بسبب  احتراق  جزء كبير من  البضاعة  ولم تحدث خسائر بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم  وجار العرض على  النيابة.
احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية
احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية
احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية
احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية
احتراق أحد المحال التجارية بمدينة الضبعة دون خسائر بشرية
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