تزاحم للحصول على خدمات الإنترنت المختلفة.. وتوجيهات بتوفير مقاعد للانتظار لمنع الاختلاط.. صور

من أجل القيام بدفع فواتير الإنترنت والحصول على شريحة الإنترنت لطلاب الثانوية العامة، بجانب الحصول على خدمات التليفون المنزلى، تشهد مواقع تقديم هذه الخدمات تزاحما من المواطنين للحصول عليها.





وفى هذا الصدد، رصدت عدسة "صدى البلد" تجمعا وتزاحما للمواطنين للحصول على خدمات الإنترنت بإدفو، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع التحذيرات الخاصة بعدم التجمع والتزاحم لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد.









واستدعى المحافظ الشرطة لتنظيم عملية الدخول والخروج لهذه المراكز، مما ساهم فى القضاء على الازدحام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالحد من التجمعات والتكدس أمام البنوك أثناء صرف المرتبات والمستحقات المالية للموظفين والعاملين، وأيضًا أمام مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت لتلقى طلبات العمالة غير المنتظمة.





كما ناشد اللواء أشرف عطية، المواطنين الراغبين فى تسجيل بياناتهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة عدم الازدحام على مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت، حيث إن وزارة القوى العاملة أتاحت أكثر من وسيلة لتسجيل البيانات من خلال رقم الواتس آب 01118963020، أو على نفس الرقم برسالة نصية، بجانب صفحة "فيس بوك" الخاصة بمديرية القوى العاملة بأسوان، بالإضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة.





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هذا وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه مدير عام شركة الاتصالات بتوفير مقاعد للانتظار خارج صالة خدمات الإنترنت والتليفونات لمنع الاختلاط والتخفيف من مشقة الوقوف لحين السماح له بالدخول طبقًا للنداء الآلى ودوره فى دفع الرسوم.