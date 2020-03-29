تعانى من الشيخوخة.. نجدة القاهرة تنقل سيدة للمستشفى للعلاج

فى إستجابة فورية لشرطة النجدة بالقاهرة ، حيث قاموا بنقل سيدة مُسنة للمستشفى لتلقى العلاج .













البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من أحد المواطنين خلال فترة الحظر، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة وسقوطها أرضًا بمسكنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة، حيث أنه لا يستطيع الوصول لها نظرًا لإجراءات حظر تحرك المواطنين.





على الفور إنتقلت دورية أمنية لمكان المُبلغ وتم إصطحابه لمحل إقامة والدته، وإستدعاء سيارة الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة لها وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وسرعة الإنتقال وإتخاذ اللازم .





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.