أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، 68 إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا في طوكيو، وهي أكبر زيادة يومية في أعداد الإصابات.



ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، جاء هذا الارتفاع في عدد الحالات المصابة بعد تسجيل 63 حالة تم الإبلاغ عنها أمس السبت و40 حالة يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الحالات في طوكيو إلى 430، وهي الأكبر بين مقاطعات اليابان الـ 47.



ومن بين الزيادة التي حدثت يوم الأحد، كانت 27 حالة من مستشفى "إيجو" العام في مقاطعة تايتو وارد، ليصل العدد الإجمالي هناك إلى 96 حالة، حيث تشتبه السلطات في وجود إصابات داخل المستشفى.

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