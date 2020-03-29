محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج زيت الطعام.. ويؤكد: الإنتاج يوفر فائضا للتصدير

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد،مصنع إنتاج زيت الطعام، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.
واطمأن اللواء عادل الغضبان على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار اليوم وذلك لتغطية إحتياجات المحافظة من الزيت .
وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم علي شراء المنتجات، مؤكدًا ان بورسعيد لديها وفرة في المنتجات الغذائية ، مشيرًا الي أن إنتاج زيت الطعام يوفر فائض للتصدير.
وشدد محافظ بورسعيد علي ادارة المصنع علي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية داخل المصنع حرصا علي سلامة العاملين لتتواكب مع الإجراءات الوقائية التي قامت بها المحافظة في هذا الشان.