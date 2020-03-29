مواطن يرفض الحجر الصحي لزوجته ويهدد الطاقم الطبي بالقتل.. فيديو





وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي يرفض الحديث إلى رجال الإسعاف بعد أن صدر قرار بعزل زوجته في الحجر الصحي.





وظهرت على زوجة ذلك الشخص علامات المرض، وبعد أن ثبتت إيجابية تحاليلها، أرسلت وزارة الصحة سيارة إسعاف إلى المنزل لنقلها إلى الحجر الصحي.





ورفض زوج السيدة أن تخرج من المنزل، كما هدد الطاقم الطبي بالقتل إذا تعرض أي شخص منهم إلى زوجته أو قرر ينقلها إلى الحجر الصحي.

بعد انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم، أصبحت الكوادر الطبية في الصفوف الأولى من الحرب التي تشنها دول العالم كله للقضاء على الفيروس القاتل.